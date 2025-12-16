Cierre provincial del Consejo de Políticas de Género con Municipios

Junto a las autoridades de más de 70 municipios, la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz, realizó el cierre del Consejo de Articulación de Políticas de Género y Diversidad Sexual que reúne a las autoridades y equipos de las áreas de género de la provincia de Buenos Aires.

“Con la convicción de que el Estado presente se construye con territorialidad, ratificamos el camino que venimos transitando para fortalecer el abordaje de las violencias, las políticas de igualdad, la reducción de brechas de género y la agenda de cuidado” expresó Estela Díaz y agregó: “Sólo es posible darle volumen, diversidad, iniciativa y realidad a las políticas de género porque las trabajamos con ustedes en cada territorio”.

La apertura del encuentro estuvo a cargo de la subsecretaria de Políticas Transversales de Género Lidia Fernández y contó con la participación de la jefa de Gabinete del Ministerio, Iris Pezzarini y la subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, Laurana Malacalza.

Durante 2025, el Ministerio llevó a cabo 26 Consejos de Municipios en todas las regiones de la Provincia para acompañar y fortalecer la tarea de las áreas de género y diversidad locales, que enfrentan dificultades en la gestión pero tienen la decisión de continuar con la promoción de derechos de mujeres y LGBT+ y el abordaje de las violencias por razones de género.

Las autoridades destacaron la importancia de la institucionalización del Ministerio y las áreas municipales, la continuidad de las Mesas Locales Intersectoriales y los programas “Municipios por la Igualdad”, “Comunidades Sin Violencias” y *Organizadas y en Red” que permiten potenciar con recursos concretos los proyectos liderados por mujeres y diversidades bonaerenses.

En el cierre, la Ministra resaltó el trabajo articulado con los 135 Municipios que permite ampliar el escudo y la red del Estado provincial en cada localidad.

