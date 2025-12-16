Se inauguró el renovado Puente Gogna, en el marco de las obras del Río Luján

Con un acto que señaló la finalización de una obra vital para mitigar las inundaciones y fortalecer la infraestructura hidráulica de la ciudad, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y el Intendente de Luján, Leonardo Boto, inauguraron este jueves el nuevo y renovado Puente Gogna, una construcción enmarcada en las obras del Río.

Compartieron la inauguración el Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis y la Ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar.

“Estamos ahora en el estreno de este Puente, conocido como Puente Gogna, una obra muy importante. El antiguo puente tenía 55 columnas, y ante cualquier crecida del río, era una trampa porque se generaba una especie de represa que rebasaba para ambos márgenes. Tenemos que estar orgullosos, esto lo hicimos con mucho esfuerzo, con la lucha de vecinos y vecinas durante años hasta que se tomó la decisión política de poner en marcha esta obra fundamental”, mencionó el Intendente, Leonardo Boto.

El acto se llevó a cabo en el ingreso al Club Regatas. Comenzó con el corte de cinta inaugural sobre la calzada del puente. Luego, las autoridades brindaron unas palabras al público allí presente y finalmente, dos móviles de Bomberos Voluntarios cruzaron el nuevo puente Gogna por primera vez.

“Cada vez que venimos a Luján nos encontramos con una comunidad que crece, que mejora, que recibe lo que merece. Cuando yo llegué a esta obra no había que seguirla; había que empezar y encararla y eso lo hizo el Intendente Leo Boto. Esta obra es resultado de la lucha de vecinos y vecinas de Luján. Después la Provincia, junto al estado local, acompaña con las obras.

La decisión que se tomó es hacer el río de punta a punta, para convertirlo en parte de la vida de la comunidad, para que se lo mire con amor”, sostuvo el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.Por su parte, el Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, se expresó de la siguiente manera: “Estamos haciendo una inversión histórica para Luján y para toda esta región.

Está empezando la segunda etapa del ensanche del río Luján en la ciudad de Luján, pero también está empezando esa misma obra en Mercedes. Son 140 kilómetros, se interviene en más de 60 kilómetros, y por supuesto que es histórico. Sólo se pueden hacer obras, se puede planificar, si hay un gobernador que tiene firmeza en la gestión.

El Puente Gogna significa una respuesta inmediata a todos los vecinos y vecinas damnificados. Sabemos que este país funciona mejor si tiene obra”, finalizó Katopodis.

Estuvieron presentes en el acto representantes del gobierno municipal y provincial; el representante del Comité de Cuenca del Río Luján (COMILU), Alejandro Urdampilleta; el Director General Ejecutivo de COMILU, Ignacio Gaston Negroni; el Secretario de Obras e Infraestructura, Abel Rausch, el Presidente del Club Regatas, representante de Carmelitas Descalzas Asociación Nuestra Señora de Luján, el Padre Lucas García, concejales, personal de Bomberos Voluntarios, el representante de Inundados Luján, Sergio Frascaroli; vecinos y vecinas de la comunidad.Cabe destacar que, previo al evento inaugural del Puente Gogna, las autoridades presentes junto a la Ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, inauguraron la nueva Planta de reciclado “Manuel Belgrano” ubicada en Belgrano 1250.

En este sentido, se mencionaron las obras que se desarrollaron dentro del predio con el subsidio del Ministerio, se mostró el circuito de trabajo de la cooperativa, mencionando las maquinarias entregadas, y finalmente se hizo entrega de la llave del nuevo autoelevador para el uso de dicho espacio.

PUENTE GOGNAEl Puente Gogna es uno de los accesos a la ciudad. Conecta al Centro de Luján con el barrio Villa del Parque, el acceso a Ruta Nacional N° 7 y las zonas rurales o productivas.La construcción del nuevo puente tenía un plazo estimado de 18 meses, pero las obras finalizaron en 14 meses. En primera instancia se demolió la estructura anterior, luego se instalaron los pilotes de acero y hormigón en el lecho del río que funcionan como soportes de la estructura principal.Más tarde se colocaron 15 vigas, para finalmente construir la calzada de hormigón que permitirá el pase de vehículos.

Por último, se colocaron nuevas luminarias a fin de mejorar la seguridad de los vecinos y vecinas que hagan uso del puente.Las obras formaron parte de los trabajos generales de readecuación del río y son fundamentales por las dificultades que generaban ambas estructuras ante las crecidas.

lujan.gob.ar