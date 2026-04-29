Por delitos de lesa humanidad en Moreno durante la dictadura: 25 años de prisión para los 4 acusados

El Tribunal Oral Federal N° 5 de San Martín dictó el veredicto en la causa donde se investigaron crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en la Subzona 16, que abarca gran parte de la zona oeste del conurbano de la provincia de Buenos Aires.

El Tribunal Oral Federal N° 5 de San Martín, compuesto por los jueces María Claudia Morgese Martin, Silvina Mayorga y Walter Venditti, resolvió condenar a 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua a los cuatro represores, Julio César Leston, Ernesto Rafael Lynch, José Juan Zyska y Juan Carlos Herrera.

El tribunal declaró por unanimidad que los hechos juzgados constituyen delitos de lesa humanidad e incorporó los delitos sexuales que sufrieron las mujeres, además de las torturas.

Además ordenó comunicar al Ministerio de Defensa de la Nación y al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que se dé inicio al proceso de baja por exoneración de los condenados y la suspensión de todo retiro, pensión o jubilación de los que puedan estar gozando, de acuerdo con las previsiones del artículo 19 del Código Penal.

También ordenó la reparación histórica del legajo laboral del doctor Horacio Silvio Fleischman, médico otorrinolaringólogo que trabajaba en el Hospital “Mariano y Luciano de la Vega”, de la localidad de Moreno, en el que se dispuso su cesantía.

Es la primera vez que se abordaron casos de los Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en la localidad de Moreno, aunque la Subzona 16 también abarca los municipios de Merlo, Morón, Ituzaingó y Hurlingham.

Recordemos que el juicio estaba previsto inicialmente para que comience en diciembre de 2023, fue postergado en dos oportunidades hasta que dio inicio el 27 de agosto de 2024. La fiscalía estuvo a cargo del fiscal Félix Crous y la auxiliar fiscal Nuria Piñol Sala.

El juicio duró dos años y tuvo 47 audiencias. Los imputados son los ex integrantes de la Fuerza Aérea Julio César Leston, Juan Carlos Herrera, Juan José Zyska y Ernesto Rafael Lynch. También se juzgaba a Juan Carlos Vázquez Sarmiento, pero falleció en 2025. Se trata de uno de los genocidas visitados por los diputados libertarios en la cárcel de Ezeiza.

Se juzgaron 127 casos de víctimas de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos, y 3 homicidios en el ámbito del circuito represivo de la zona oeste del conurbano bonaerense; y se unificó con otra causa por privaciones ilegítimas de la libertad de 3 personas.

La sentencia fue leída ante gran cantidad de público, que al finalizar gritaron por los 30 mil detenidos – desaparecidos. Los fundamentos se darán a conocer el 26 de junio próximo.

La subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense participó como querellante y también con la asistencia a víctimas y familiares del Terrorismo de Estado. También fue aceptada la participación del colectivo “Moreno x la Memoria”, quienes contaron con el asesoramiento de los Dres. Clarisa Góngora, Sergio Gómez, Daira Dajdyz, Gastón Fraga y Sebastián Taiariol.

El ex capitán de la Fuerza Aérea Argentina Ernesto Rafael Lynch actuó en la entonces VII Brigada Aérea, situada en el aeródromo “Mariano Moreno”, hoy asiento de la VIII Brigada Aérea. Esta dependencia tenía bajo su jurisdicción la comisaría de Moreno (actual comisaría 1º), la subcomisaría de Francisco Álvarez (Moreno 6ª) y el destacamento de Paso del Rey (Moreno 5ª).

Por estos centros clandestinos de detención (señalizados como tales en la década pasada) se determinó que se cometieron los siguientes delitos: privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas reiterado en 17 hechos en perjuicio de Marcos Eduardo Galantz, Rodolfo Freyre, Alfredo Rubén Varela, Aldo Ameigeiras, Alejandro Micieli, Sergio Giovanni Gobulin, Beatriz Alicia Boglione, Beatriz Medinilla, Miguel Ángel Inschaupe, Luis Enrique Tulissi, Enrique Benito Merino, Domingo Boglione, Vicente Horacio Lagraña, Juan Florencio Sánchez, José Lizardo Reynoso, Juan de Dios Medina y Jorge Leonardo Fraga.

Privación ilegal de la libertad agravada por haber mediado violencia y amenazas y por haberse extendido más de un mes reiterado en 12 hechos en perjuicio de Luis González, Mario Sánchez, Margarita Miguens, Faustino Altamirano (2 hechos), Indalecio Fernández, Raúl Morello, Susana Bruna, José García Carballo, José Vázquez, Norma Pérez y Horacio Fleischman.

Tormentos agravados por la condición de detenido político de la víctima reiterado en 29 hechos: Eduardo Marcos Galantz, Rodolfo Urbano Freyre, Alfredo Rubén Varela, Aldo Rubén Ameigeiras, Alejandro Micieli, Sergio Giovanni Gobulin, Beatriz Alicia Boglione, Beatriz Medinilla, Miguel Ángel Inchauspe, Luis Enrique Tulissi, Enrique Benito Merino, Domingo Boglione, Vicente Horacio Lagraña, Luis Esteban González, Juan Florencio Sánchez, María Margarita Miguens, Mario Valerio Sánchez, Faustino Altamirano (2 hechos), Indalecio Fernández, Raúl Antonio Morello, Susana Bruna, José García Carballo, José Manuel Vázquez, Norma Beatriz Pérez, Horacio Silvio Fleischman, José Lizardo Reinoso, Juan de Dios Medina y Jorge Leonardo Fraga. Y por último, abuso deshonesto agravado en perjuicio de Beatriz Boglione y Mario Valerio Sánchez.

El ex capitán Lynch fue condenado, junto a los otros acusados, a la pena de 25 años de prisión.