El Gobierno lanzó un programa para impulsar la transformación tecnológica de las PyMEs

El Gobierno nacional presentó el programa KIT 4.0, una iniciativa destinada a promover la incorporación de tecnologías en pequeñas y medianas empresas con el objetivo de mejorar su productividad, eficiencia y competitividad.

La propuesta, impulsada desde la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía, busca vincular de manera directa a las PyMEs con empresas del sector de la Economía del Conocimiento que brindan soluciones tecnológicas.

A través de este esquema, las empresas pueden seleccionar tanto el tipo de herramientas que necesitan como los proveedores que ofrecen esos servicios, en función de sus requerimientos específicos.

El programa contempla distintas opciones, que incluyen kits básicos orientados a fortalecer la infraestructura digital, herramientas de gestión para integrar procesos operativos y soluciones más avanzadas que incorporan tecnologías 4.0.

La iniciativa apunta a fortalecer las capacidades productivas de las PyMEs y facilitar su integración en cadenas de valor, además de generar nuevas oportunidades de desarrollo en el ámbito empresarial.

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