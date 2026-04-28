Advierten que el proyecto para modificar la Ley de Emergencia en Discapacidad implica un retroceso en derechos

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires expresó su preocupación ante un proyecto del Poder Ejecutivo nacional que propone cambios en la Ley de Emergencia en Discapacidad, al considerar que podría significar un retroceso en materia de derechos.

El organismo señaló que la iniciativa introduce enfoques que podrían resultar estigmatizantes hacia las personas con discapacidad, al tiempo que plantea modificaciones en el acceso a las pensiones no contributivas, retomando criterios vinculados exclusivamente a la incapacidad laboral.

Entre los puntos observados, también se advirtió sobre posibles restricciones al derecho al trabajo, al establecer incompatibilidades entre el cobro de una pensión y el empleo formal, así como la posibilidad de suspender beneficios sin procedimientos claramente definidos.

Además, se indicó que el proyecto podría afectar el funcionamiento del sistema de prestaciones básicas, al modificar criterios actuales y trasladar responsabilidades sin asegurar el financiamiento correspondiente.

En este contexto, la Defensoría reafirmó la importancia de garantizar los derechos reconocidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que cuenta con jerarquía constitucional, y recordó el compromiso del Estado en asegurar su cumplimiento.

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