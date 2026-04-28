Circular por la banquina: una infracción frecuente que pone en riesgo la seguridad vial

El uso indebido de las banquinas continúa siendo una de las infracciones más habituales en rutas y autopistas del país, a pesar de los controles y sanciones vigentes.

Se trata de una práctica riesgosa que, además de estar prohibida, puede generar situaciones de peligro para conductores y terceros.

De acuerdo con relevamientos realizados por el Observatorio Vial de CECAITRA, la mayoría de los conductores afirma no utilizar la banquina de manera habitual.

Sin embargo, existe una percepción generalizada de que otros sí lo hacen con frecuencia, lo que evidencia una contradicción entre las conductas declaradas y la realidad en la vía pública.

Según la normativa vigente, la banquina está destinada exclusivamente a situaciones de emergencia, como desperfectos mecánicos o detenciones por fuerza mayor.

También puede ser utilizada por vehículos de emergencia, como ambulancias, fuerzas de seguridad y bomberos. Fuera de esos casos, su uso como carril de circulación está prohibido.

La legislación también establece que los adelantamientos deben realizarse únicamente por la izquierda, por lo que utilizar la banquina para sobrepasar a otros vehículos constituye una infracción grave.

En este contexto, especialistas advierten sobre la importancia de reforzar la educación vial y el respeto por las normas de tránsito.

El desconocimiento o incumplimiento de estas reglas no solo implica sanciones, sino que aumenta el riesgo de siniestros viales.

Promover conductas responsables al volante y comprender el rol de cada espacio en la vía pública resulta clave para mejorar la seguridad y reducir accidentes.