Sociedad

A 89 años del bombardeo de Guernica, se realizó un homenaje en General Rodríguez

Posted on by rodrigos
28
Abr

Este domingo 26 de abril se conmemoró un nuevo aniversario del Bombardeo de Guernica, uno de los episodios más trágicos de la historia.

En ese marco, se llevó a cabo un sencillo acto junto al roble ubicado en la Plaza Martín Rodríguez, donde se recordó a las víctimas y se renovó el compromiso con la memoria.

La actividad fue impulsada por el Centro Vasco Eusko Aterpea y contó con la participación de vecinos y referentes de la comunidad.

Durante el encuentro, se destacó la importancia de mantener viva la memoria histórica y de promover valores como la paz y el respeto por los derechos humanos.

Municipalidad de General Rodríguez