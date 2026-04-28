Alerta por chikungunya: crecen los casos y advierten por un aumento sostenido

El número de casos de fiebre chikungunya continúa en ascenso y se notificaron 268 nuevos contagios, lo que eleva el total de confirmados y probables a 837.

De ese total, 746 corresponden a transmisión local, mientras que 91 presentan antecedentes de viaje a países de la región y el Caribe.

Las notificaciones muestran una aceleración sostenida desde las primeras semanas de 2026.De acuerdo con los datos del último boletín epidemiológico, el 93% de los casos se concentra en el noroeste del país, con 782 registros. Dentro de esa región, Salta encabeza la lista con 494 casos, seguida por Tucumán con 144 y Jujuy con 80.

En otras provincias también se mantiene la tendencia al alza, con 47 casos en Santiago del Estero y 17 en Catamarca. En la región centro, la provincia de Buenos Aires registra 28 casos, Córdoba 14 y la Ciudad de Buenos Aires 7.

Además, se reportaron casos aislados en Entre Ríos y San Luis (2 cada una), y en Santa Fe y Chaco (1 en cada jurisdicción).

Frente a este escenario, las autoridades sanitarias mantienen una vigilancia intensificada del síndrome febril agudo inespecífico, con el objetivo de detectar cambios en la circulación viral y mejorar la respuesta sanitaria.

También se recomienda a los equipos de salud aplicar métodos diagnósticos directos y confirmatorios en muestras tomadas durante los primeros días de síntomas, para identificar los arbovirus circulantes y generar alertas tempranas.

En paralelo, la circulación de virus respiratorios se mantiene estable. Los casos de influenza continúan en niveles bajos y dentro de lo esperado para esta época del año, al igual que el virus sincicial respiratorio y SARS-CoV-2.

En relación con influenza A(H3N2), se confirmaron 18 nuevos casos de un subclado específico, alcanzando un total acumulado de 136, lo que representa el 78% de los casos notificados.

Por otra parte, se confirmaron cinco nuevos casos de dengue, lo que lleva el total a 45 desde el inicio de la temporada 2025-2026.

Más de la mitad de los contagios corresponden a personas sin antecedentes de viaje, mientras que el resto está vinculado a traslados internacionales.

Aunque el escenario general se mantiene en una zona de bajo riesgo, en las últimas semanas se observó un incremento en los casos probables, especialmente en varias provincias, lo que refuerza la necesidad de sostener la vigilancia epidemiológica y completar estudios de laboratorio.

Finalmente, se notificaron tres nuevos casos de coqueluche, en un contexto donde se mantiene la tendencia descendente iniciada a fines de 2025.

Los niños de entre 0 y 5 años concentran la mayor cantidad de casos, particularmente los menores de un año.

En cuanto al hantavirus, no se registraron nuevos contagios en el último período informado.