Cronograma de mayo en el Teatro Marechal

_Las entradas son gratuitas y se retiran una hora antes de cada función_

El Municipio de Moreno presenta como cada mes una nueva programación del Teatro Municipal “Leopoldo Marechal”, con propuestas culturales pensadas para todas las edades que incluyen teatro, humor y espectáculos escénicos. Las actividades son de entrada libre y gratuita, y las localidades se retiran una hora antes de cada función en Asconapé 85, Moreno Centro.

El sábado 2 de mayo, a las 21 horas, se presentará “Se armó el conventillo”, una obra ambientada en el año 1900 que retrata la vida en un conventillo tras la llegada de inmigrantes. A través del humor y la emoción, se muestran distintas historias que conviven en un mismo patio.

La programación continuará el viernes 8, a las 21 horas, con “Zona de turbulencias”, una obra en la que dos mujeres de mundos opuestos comparten un vuelo y revelan secretos, combinando humor y crítica social sobre las apariencias y las diferencias de clase.

El sábado 9, a las 21 horas, será el turno de “Ladystar, el hotel de las ladies de luxe (+13)”, un espectáculo de teatro revista ambientado en un hotel de lujo, con performances que integran humor, música y glamour.

El viernes 15, a las 21 horas, se presentará “La tortilla ¿yo tuve la culpa?”, una obra que narra la jornada caótica de una cocinera atravesada por errores, exigencias y emociones, en una historia cotidiana con situaciones intensas y toques de humor.

El sábado 16 llegará “Otra de Tiros (Temporada 2, Episodio II)”, una comedia de teatro clown ambientada en el Lejano Oeste.

La propuesta tendrá doble función, a las 20 y a las 21:30 horas, y presenta nuevas aventuras donde los personajes enfrentan injusticias a través del humor y situaciones absurdas.

El viernes 22, a las 21 horas, se presentará “De raíces, amores y olvidos”, una obra que reconstruye historias de amor y desencuentros en los arrabales de 1950, atravesadas por tangos que evocan recuerdos y vínculos.

El sábado 23, a las 21 horas, será el turno de “Falladísimas, el regreso (+13)”, un show de transformismo con formato de teatro revista que combina humor, música e interacción con el público, en una propuesta que celebra la diversidad.

El viernes 29, a las 21 horas, llegará “Moliere reciclado”, una versión actual de “El burgués gentilhombre” que, desde el humor, reflexiona sobre las apariencias, el consumo y las aspiraciones sociales.

Finalmente, el sábado 30, a las 21 horas, se presentará “Sin barreras (+13)”, una propuesta de stand up con dos comediantes y un presentador que ofrecen una noche de humor directo y cercano.Para más información, se pueden consultar las redes sociales oficiales del teatro @teatromarechalmoreno

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno