Entradera en San Justo: un delincuente murió tras una persecución policial

Un delincuente murió y otro fue detenido luego de una persecución policial que se inició tras una entradera en una vivienda de la localidad bonaerense de San Justo, partido de La Matanza.

El hecho comenzó durante la mañana, cuando al menos tres personas ingresaron a una casa y, tras cometer el robo, se dieron a la fuga. En ese contexto, personal policial detectó un vehículo con ocupantes en actitud sospechosa e inició un seguimiento.

Al verse cercados, los sospechosos abandonaron el auto en el que se desplazaban y continuaron la huida a pie. Minutos después, abordaron otro vehículo, con el que protagonizaron un choque.

En ese lugar fue detenido uno de los implicados, mientras que los efectivos continuaron con la persecución de los otros dos. Según la versión policial, en ese momento se produjo un enfrentamiento armado.

Uno de los sospechosos fue hallado herido y trasladado al Hospital Dr. Alberto Balestrini, donde ingresó sin vida.

En tanto, la víctima del robo reconoció en el lugar parte de los elementos sustraídos.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía de homicidios de La Matanza, que ordenó peritajes para determinar las circunstancias en las que se produjo el disparo. En ese marco, se busca establecer si existió enfrentamiento o cómo se desarrollaron los hechos.

Fotos NA