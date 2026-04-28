La Unión Industrial de General Rodríguez impulsa la sustentabilidad y desarrolla una capacitación sobre Huella de Carbono

El pasado jueves 23 de abril, La Unión Industrial de General Rodríguez brindó a empresas de la localidad, una importante capacitación que permitió conocer los principios básicos para la medición del Ciclo de Vida y la Huella de Carbono en la industria.

La charla estuvo a cargo de Leticia Tuninetti. ingeniera industrial y especialista en ambiente en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI; con una experiencia de trabajo de más de 15 años con la metodología de análisis de ciclo de vida y cálculo de huella de carbono.

Los asistentes, especialistas y dueños de empresas industriales de la localidad, recibieron información sobre la importancia del cálculo de la huella para mitigar los efectos de la emisión de gases de efecto invernadero. Además, pudieron conocer las metodologías para el cálculo correcto y las normas que establecen dichas metodologías.

También se mencionaros los tipos de cálculos, la Huella Organizacional y la Huella por Producto y en qué casos se recomienda cada uno. Y se destacó, que la mirada del INTI enfatiza la inclusión de todo el ciclo de vida del producto, denominándolo “de la cuna a la tumba”.

Por último, se destacó la importancia de comprender que el cambio climático es global y que las empresas argentinas pueden aprovechar la baja emisión que nuestro país, por su geografía, aporta, llevando a cabo y visibilizando estos cálculos. No sólo como herramienta de mitigación sino como ventaja competitiva de nuestros productos en el mundo.