Lanzaron la Temporada XXIX de la Liga de Fútbol Inclusiva en el predio de la AFA

La Asociación Civil Andar presentó el inicio de la Temporada XXIX de la Liga de Fútbol Inclusiva (LFI) durante un acto realizado el viernes en el Salón de Conferencias de Prensa del Predio Lionel Andrés Messi de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en Ezeiza.

De la actividad participaron autoridades de la AFA, representantes de las 24 instituciones que formarán parte de esta edición, además de integrantes del staff y voluntariado del programa.

En ese marco, se difundieron los resultados del testeo llevado a cabo el 18 de abril, instancia en la que se evaluaron las habilidades de juego de los equipos con el objetivo de conformar zonas de competencia de manera equitativa.

Según se informó, cada zona llevará nombres vinculados a los valores que promueve la Liga, entre ellos Deportividad, Compañerismo, Creatividad, Honestidad, Inclusión y Desarrollo.Para esta nueva temporada, la LFI contará con la participación de 24 instituciones provenientes de la Región Metropolitana y del interior de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa tiene como eje fomentar la inclusión social a través del fútbol, promoviendo espacios seguros y libres de violencias.

La temporada XXIX se desarrolla con el acompañamiento de la Asociación del Fútbol Argentino, los laboratorios Boehringer Ingelheim, la Fundación Banco Macro, la Subsecretaría de Deportes y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, entre otros organismos.Desde la organización destacaron el rol de voluntarios, equipos de trabajo, instituciones participantes, cuerpos técnicos, acompañantes y familias, así como el compromiso de los y las deportistas que integran la Liga.

Info y fotos – Liga de Fútbol Inclusiva