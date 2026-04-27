Repudio y acciones judiciales por ingreso de tropas militares estadounidenses en Moreno

Mariel Fernández encabezó un encuentro de trabajo en el que participaron la Unión de Excombatientes de Islas Malvinas de Moreno, diputadas, autoridades municipales, sindicatos y organismos de derechos humanos_

La intendenta, Mariel Fernández, encabezó un encuentro de trabajo para coordinar acciones en rechazo al ingreso de tropas militares estadounidenses en Argentina y particularmente en la VII Brigada Aérea ubicada en el distrito.

Los operativos denominados “Daga Atlántica” y “Passex”, fueron dispuestos por decreto presidencial sin intervención del Congreso de la Nación, lo que representa un procedimiento contrario a la Constitución Nacional, que establece como atribución exclusiva del Poder Legislativo autorizar el ingreso de tropas extranjeras.

Del encuentro participaron veteranos de la Unión de Excombatientes de las Islas Malvinas Moreno UCIM; la diputada nacional, Agustina Propato y vicepresidenta de la Comisión de Defensa; la diputada provincial Noelia Saavedra; autoridades municipales; representantes sindicales y organismos de derechos humanos.

“Es un procedimiento contrario a la Constitución, que la única capacidad nacional que fortalece es la del Gobierno de Estados Unidos”, destacó Mariel Fernández y agregó: “articulamos una agenda de trabajo común para continuar con actividades en repudio a las políticas de sumisión de Milei y en defensa de nuestra soberanía nacional”.

En este marco, se acompañó la decisión de los excombatientes de realizar una presentación judicial para plantear la ilegitimidad del decreto.

También se impulsaron iniciativas institucionales de repudio al decreto como el proyecto presentado por concejales de Unión por la Patria en el HCD Moreno; una declaración en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires presentada por la diputada Saavedra; y otro proyecto de resolución de la diputada Propato en el Congreso de la Nación que busca el rechazo explícito al DNU.

En tal sentido se acompañará una presentación judicial sobre la nulidad del decreto por parte de los Veteranos de la Unión de Excombatientes de las Islas Malvinas Moreno.Asimismo, durante la reunión se remarcó que no existe oposición al adiestramiento y fortalecimiento de las Fuerzas Armadas.

Por el contrario, se expresó la preocupación por la grave situación que atraviesan en materia salarial y por el desfinanciamiento de su obra social, el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA).

Por último, se señaló la necesidad de rechazar que estos entrenamientos se realicen con fuerzas de países que no reconocen la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno