Tensión en el Tren Sarmiento: pasajeros bajaron por la fuerza a un hombre acusado de acoso

Un episodio de tensión se registró en la estación San Antonio de Padua, donde pasajeros de una formación del Tren Sarmiento redujeron y obligaron a descender a un hombre acusado de acosar a una mujer dentro del vagón.

La situación se desencadenó luego de que la víctima advirtiera lo ocurrido, lo que generó la reacción de otros usuarios que increparon al acusado y lo retiraron por la fuerza del tren.

Ya en el andén, el hombre fue inmovilizado mientras se aguardaba la llegada de personal policial. Durante ese lapso, se produjeron momentos de tensión, con gritos y algunos golpes.

Según trascendió, la mujer no accedió a descender para realizar la denuncia, lo que complicó la intervención y generó demoras en el servicio.

El hecho, que quedó registrado en video, volvió a poner en discusión la seguridad en el transporte público y el accionar de los pasajeros ante este tipo de situaciones.