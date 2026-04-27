Horror en una clínica de Villa Ballester: hallaron ocho fetos humanos

La Justicia federal ordenó el allanamiento de la Clínica Santa María, ubicada en la localidad bonaerense de Villa Ballester, donde fueron hallados ocho fetos humanos dentro de bolsas de residuos, en el marco de una investigación que analiza posibles delitos vinculados a trata de personas o sustracción de menores.

El procedimiento se realizó luego de una denuncia originada en la provincia de Santiago del Estero por un caso de abuso contra una niña de 12 años que cursaba un embarazo avanzado.

La menor fue localizada en el establecimiento junto a su madre.

Durante la inspección, los efectivos constataron la presencia de ambas en el lugar, aunque posteriormente se retiraron tras recibir el alta médica. En ese contexto, la madre manifestó desconocer el paradero del recién nacido.

Tras el allanamiento, los investigadores encontraron los restos biológicos en un depósito del establecimiento, algunos de los cuales presentaban signos de haber sido manipulados. Además, se secuestró documentación de interés para la causa, que podría aportar información sobre el funcionamiento del lugar.

La investigación quedó a cargo del Juzgado Federal de Tres de Febrero, mientras que en paralelo se iniciaron actuaciones en el ámbito judicial de San Martín para determinar posibles responsabilidades derivadas de los hallazgos y la situación de la menor.