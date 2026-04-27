Educación

Reabrió la Sala Silenciosa de la Biblioteca de la UNM, un espacio clave para el estudio individual

Posted on by rodrigos
27
Abr

La Universidad Nacional de Moreno (UNM) reabrió la Sala Silenciosa de su Biblioteca, un espacio especialmente destinado al estudio individual en condiciones de silencio y concentración, ampliamente demandado por la comunidad estudiantil.

El acto de reapertura contó con la presencia del rector Alejandro Robba, la secretaria académica Roxana Carelli, el equipo de la Biblioteca, autoridades universitarias y miembros de la comunidad.

También participaron el sello editorial UNM Editora y la Librería García de Moreno, que acompañaron la actividad.La Sala Silenciosa funcionará de lunes a viernes, de 10 a 16 horas, y está ubicada en el Sector C del Edificio Histórico, Ala Oeste, Planta Baja.

El espacio dispone de material de estudio y computadoras nuevas para uso de los y las estudiantes.

Con esta reapertura, la UNM vuelve a poner en funcionamiento un ámbito pensado para acompañar las distintas formas de aprendizaje, promoviendo un entorno adecuado para la concentración y el desarrollo académico.

Universidad Nacional de Moreno