Detectan en Argentina seis casos de un grupo sanguíneo poco frecuente

El Hospital Posadas confirmó la identificación de seis personas con el grupo sanguíneo Gerbich negativo, considerado uno de los más raros a nivel mundial, en un avance significativo para la medicina transfusional en el país.

La detección se realizó en conjunto con la Cruz Roja Internacional de Japón, institución de referencia en inmunohematología, lo que permitió validar los resultados y profundizar el estudio de estos casos.

Este hallazgo resulta clave para fortalecer la seguridad transfusional, ya que posibilita una mejor identificación de pacientes con grupos sanguíneos poco frecuentes y optimiza la planificación de tratamientos ante eventuales necesidades de transfusión.

Además, el avance contribuye al desarrollo de capacidades tecnológicas a nivel local, ampliando el conocimiento y la respuesta del sistema de salud frente a situaciones complejas vinculadas a la compatibilidad sanguínea.

Hospital Posadas