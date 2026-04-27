General Rodríguez: Realizan operativos de salud infantil con controles integrales en los barrios

En el marco del Programa Municipal de Salud Infantil, se llevó adelante una nueva jornada de atención pediátrica en el barrio Marabó, en General Rodríguez, con el objetivo de acercar controles de salud a niños y niñas junto a sus familias.

Durante el operativo, desarrollado en el centro de salud de la zona, se brindó atención a cerca de 50 pacientes, a través de un abordaje integral que incluyó controles de talla y peso, evaluación de la agudeza visual, atención nutricional y consulta pediátrica.Además, se realizó la revisión de libretas sanitarias y la actualización del calendario de vacunación, como parte de las acciones destinadas a garantizar el seguimiento de la salud infantil.

La jornada estuvo a cargo de un equipo itinerante que trabajó de manera articulada con el personal de atención primaria, facilitando el acceso a servicios esenciales en el territorio.Desde el área destacaron la importancia de estas iniciativas para fortalecer el acceso a la salud y promover el cuidado

Municipalidad de General Rodríguez