El amor y el fútbol: Aprovechó el entretiempo y sorprendió pidiéndole casamiento a un jugador

El feliz acontecimiento se produjo este domingo 26 de abril, al finalizar los primeros 45 minutos del partido que enfrentaba a Unidos de Catonas contra La Perla por la categoría súper seniors del campeonato municipal de fútbol “Evita”. Silvana Campo se acercó al círculo central, donde estaba el jugador Claudio Navarro y lo sorprendió. De una cajita sacó la alianza y se la colocó en el dedo anular de la mano izquierda. En medio de los aplausos de los compañeros de Claudio, de sus rivales y del árbitro, se fundieron en un abrazo. Claramente la propuesta de casamiento de Silvana fue aceptada. La feliz pareja (él de 44 años y dos hijos, ella de 42 e igual cantidad de descendientes, ambos de parejas anteriores) planea formalizar en febrero del año que viene. Aunque aún no conviven, el nuevo hogar será en Catonas. ¡Felicidades!