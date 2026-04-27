Elevan a juicio a dos ex espías de la Policía Bonaerense por crímenes de lesa humanidad

El juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, resolvió elevar a juicio oral a dos exintegrantes de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), acusados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.Se trata de José Ignacio Salvador y Juan Antonio Fumez, quienes enfrentan cargos por desapariciones forzadas, secuestros y homicidios. La investigación busca determinar el rol que cumplió el aparato de inteligencia de la policía bonaerense en el accionar represivo de ese período.

De acuerdo con la causa, la DIPPBA funcionaba como un organismo clave en la recolección y provisión de información para los grupos de tareas, además de aportar personal para operativos vinculados al accionar represivo.

Su estructura se extendía en toda la provincia y operó incluso durante años posteriores al retorno de la democracia.

En el caso de Fumez, se lo vincula con el encubrimiento de asesinatos de personas que habían estado detenidas en centros clandestinos, a través de la construcción de versiones falsas sobre los hechos.

Entre los casos analizados figura el de Raúl Pastor, hijo de Hebe de Bonafini, cuya muerte fue presentada como un enfrentamiento.Por su parte, Salvador se desempeñaba en áreas de enlace e inteligencia, donde intervenía en el intercambio de información entre distintos organismos y en la evaluación de personas detenidas.

También se lo vincula con la difusión de listados de personas buscadas y con pedidos de distintos grupos de tareas.

La causa se enmarca en los procesos judiciales que investigan los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado, con el objetivo de esclarecer responsabilidades y avanzar en la instancia de juicio oral.