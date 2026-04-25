Autorizan el uso de dispositivos para bloquear celulares en cárceles federales

El Gobierno nacional autorizó la instalación de dispositivos de detección y bloqueo de teléfonos celulares en cárceles federales, con el objetivo de impedir el uso indebido de equipos de comunicación dentro de los establecimientos penitenciarios.

La medida fue oficializada el 20 de abril mediante su publicación en el Boletín Oficial.La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Seguridad, contempla la implementación de tecnología capaz de identificar y bloquear códigos IMEI e IMSI, lo que permite detectar tanto los dispositivos móviles como a los usuarios asociados a las líneas.

Según se detalla en la resolución, la decisión busca evitar que personas privadas de la libertad utilicen estos medios para planificar o coordinar actividades delictivas desde el interior de las cárceles, reforzando así las estrategias de prevención y control.

Para su puesta en marcha, se instruyó a la Dirección Nacional de Tecnología de la Información a llevar adelante los procesos de adquisición, instalación, mantenimiento y supervisión de los equipos, garantizando además que su funcionamiento no afecte zonas externas a los establecimientos.

Asimismo, se aprobó un manual de procedimiento específico para la detección y bloqueo de IMEI/IMSI en unidades penitenciarias federales, con el fin de estandarizar la aplicación de esta tecnología en todo el sistema.