Presentaron un proyecto para modificar la Ley de Salud Mental en el Congreso de Psiquiatría

El Gobierno nacional presentó un proyecto de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental durante el Congreso Argentino de Psiquiatría y Salud Mental, con el objetivo de actualizar el marco normativo y mejorar la respuesta del sistema sanitario ante situaciones complejas.

La iniciativa fue expuesta por la directora nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos del Ministerio de Salud, en un espacio de intercambio con la comunidad científica y profesional, donde se abordaron los principales desafíos actuales en la materia.

Según se explicó, la propuesta surge a partir de las dificultades detectadas en la implementación de la normativa vigente en distintas jurisdicciones, así como de aportes de familiares, organizaciones, profesionales y equipos de salud de todo el país.

Entre los principales cambios, el proyecto plantea facilitar intervenciones más oportunas en contextos de riesgo, fortalecer la articulación entre los distintos dispositivos de atención y acompañar la tarea de los equipos de salud.

En ese sentido, se propone reemplazar el concepto de “riesgo cierto e inminente” por un enfoque más amplio, que contemple el contexto y la evolución de cada situación.

Asimismo, se prevé reorganizar la red asistencial incorporando hospitales generales, hospitales especializados en salud mental e instituciones específicas, con el fin de dar respuesta a la falta de camas y mejorar el acceso a la atención.

La iniciativa también incluye la evaluación interdisciplinaria de pacientes antes del alta, el acompañamiento de los tratamientos tras la externación y la implementación de instancias de control judicial durante un período determinado para favorecer la continuidad de los cuidados.

Tras su presentación, se iniciaron encuentros con equipos técnicos provinciales para profundizar el análisis del proyecto, intercambiar aportes y avanzar en su implementación en todo el país.