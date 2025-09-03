“Por indicación del Gobernador en Provincia se ratifican los derechos laborales»

La jefa de Gabinete, Cecilia Cecchini, y el secretario Ejecutivo del Instituto Provincial de Formación Laboral (IPFL), Ezequiel Berrueco, en representación del ministro de Trabajo Walter Correa, entregaron los certificados de los cursos de Salud y Seguridad en el Trabajo a dirigentes sindicales que completaron ese nivel de formación.

También estuvieron presentes la titular de la Comisión Intersindical de Salud, Lilian Capone y la directora de Programas de Formación Laboral del IPFL, Cristina Jonic.

“Nuestro gobernador Axel Kicillof nos señala que somos quienes defendemos al Estado y a la importancia de las políticas públicas como herramientas de Transformación de la sociedad”, explicó la jefa de Gabinete de la cartera laboral.

“De esto se trata el trabajo conjunto entre la unidad sindical y el Estado provincial, absolutamente comprometidos a cuidar a sus trabajadoras y trabajadores, y con ellos a todos los bonaerenses”, agregó Cecchini.

Por su parte, el secretario Ejecutivo de IPFL señaló que “en esta construcción conjunta entre el Estado provincial y la Intersindical, dejamos una herramienta del mundo de la formación laboral que llegará a más de 240 mil alumnos y alumnas de toda la Provincia”

“Si a nivel nacional se desregula y se entrega a los trabajadores a exponerse a riesgos en la actividad laboral cotidiana, en la Provincia, por indicación del Gobernador se ratifican los derechos de las y los trabajadores, se ratifica que tenemos que seguir trabajando en el cuidado y para generar condiciones dignas”, agregó Berrueco. “Con los representantes de las trabajadoras y trabajadores sentados en la misma mesa, desde el ministerio de Trabajo, que es la casa de las y los trabajadores, estamos construyendo más Estado”, concluyó.

La titular de la Comisión Intersindical de Salud consideró que los cursos “aportan una responsabilidad colectiva porque cada uno, desde su lugar de trabajo, va a aportar para mejorar la salud y la seguridad, no se trata de un título sino de un modo de vida para lograr una sociedad más justa, más inclusiva y más soberana”.

En la Casa de la provincia de Buenos Aires, el ministerio de Trabajo bonaerense a través del Instituto Provincial de Formación Laboral, en un trabajo articulado con Espacio Intersindical Salud, Trabajo y Participación de los Trabajadores, se entregaron los 35 diplomas a dirigentes sindicales de las tres centrales obreras (CGT, CTA T y CTAA) que cursaron la instancia de capacitación en prevención y atención de la salud.

Se trata de delegados y delegadas gremiales que completaron este curso de formación en las sedes del IPFL de San Fernando y Lomas de Zamora que recibieron sus certificados en esta oportunidad.

gba.gob.ar