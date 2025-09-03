Liberaron un Lechuzón orejudo en Los Robles

Un vecino de Hurlingham acercó a la Reserva un Lechuzón orejudo (Asio clamator) que encontró lastimado en un parque de esa localidad.

La acción se justifica porque el ave se encontraba lastimada y en riesgo. De lo contrario, se recomienda no interferir en el comportamiento natural de la fauna silvestre.

Esta especie es nativa del pastizal, y anida en el suelo, por lo que es común encontrarla en este lugar. Si la vemos allí y no está en peligro, ¡no interferir en su comportamiento natural!

Su dieta principalmente son los roedores. También pequeñas aves, reptiles, murciélagos, lagartijas, insectos.

La lechuza no huye del humano, sino que, por el contrario, se adapta con facilidad a su presencia.

Además del hombre, el hurón, los gatos, los zorros y las comadrejas constituyen sus principales depredadores.

Los Robles Moreno