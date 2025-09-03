Vuelve la Peregrinación Nacional de Motociclistas a Luján

El Municipio de Luján invita a la comunidad a participar de la segunda edición de la Peregrinación Nacional de Motociclistas, que se llevará a cabo el sábado 13 de septiembre en el Parque Ameghino.

El evento comenzará a las 10 de la mañana en Liniers. Desde allí, las y los motociclistas tomarán ruta para llegar a la ciudad entre las 11 y las 14 horas, donde se realizará la Bendición de Peregrinos en Plaza Belgrano, frente a la Basílica Nuestra Señora de Luján.

Más tarde, se trasladarán al Parque Ameghino para disfrutar de una jornada con feria, patio gastronómico y música en vivo. Sonarán “Primitiva”, “Agnus”, y “Vicios”.

Cabe destacar que el estacionamiento será libre y gratuito. Quienes deseen participar deberán registrarse en el siguiente enlace: www.bit.ly/registro_pere_motos.

Para mayor información, las personas interesadas podrán enviar un correo electrónico a direccionlujanturismo@gmail.com.

