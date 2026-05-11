Preocupación en San Martín: los homicidios crecieron más de un 120% en un año

Un informe elaborado por la Universidad Nacional de San Martín advirtió sobre un fuerte incremento de los homicidios en el distrito durante el último año, en un contexto marcado por la violencia vinculada al narcotráfico y los conflictos territoriales.

El relevamiento fue realizado por el Observatorio sobre el Narcotráfico y las Violencias Asociadas de San Martín, dependiente del IDAES y la UNSAM, y señala que los asesinatos aumentaron un 122% en comparación con el mismo período de 2025.Según el informe, los crímenes registrados en los primeros meses de 2026 ya duplican los niveles observados durante el año pasado, reflejando una situación de creciente preocupación en materia de seguridad.

Desde la universidad indicaron que el incremento estaría relacionado principalmente con disputas entre bandas dedicadas a la comercialización de drogas en asentamientos y zonas consideradas críticas.

Además, remarcaron una mayor “profesionalización” de la violencia, ya que la mayoría de los casos involucran armas de fuego y ataques vinculados a ajustes de cuentas.

Otro de los datos destacados es que gran parte de las víctimas son varones jóvenes de entre 15 y 27 años residentes del distrito.

De acuerdo con denuncias vecinales, las zonas más afectadas son Villa Ballester, Loma Hermosa y José León Suárez, donde vecinos sostienen que la presencia de búnkeres de droga continúa siendo uno de los principales factores detrás de la violencia.