La UNM realizó el primero de los “Encuentros por la Diversidad”

La Universidad Nacional de Moreno llevó adelante el primero de los “Encuentros por la Diversidad”, una propuesta impulsada como espacio de reflexión, intercambio y construcción colectiva en torno a la igualdad, la pluralidad y el respeto por los derechos.

La iniciativa busca generar instancias de debate que permitan prevenir situaciones de violencia y promover una convivencia basada en el cuidado y el reconocimiento de la diversidad.

Durante esta primera jornada, titulada “Composiciones diversas”, se realizó una intervención artística con producciones desarrolladas por estudiantes del Área de Diseño. Además, se propuso un intercambio sobre los desafíos del contexto actual, las distintas formas de discriminación y la vulneración de derechos.

La apertura estuvo a cargo de Natalia Kisman, directora de Políticas de Convivencia y Equidad de Géneros.

La actividad fue presentada por Marianela Jáuregui, coordinadora-vicedecana del Área de Diseño, y por la docente Mirela Felipe.

El cierre de la jornada estuvo a cargo de Patricia Rosemberg, vicerrectora de la universidad.Del encuentro también participaron estudiantes, docentes y nodocentes de la comunidad universitaria.

Universidad Nacional de Moreno