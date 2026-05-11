El Hospital Eva Perón realizó una capacitación sobre prevención y atención de ACV

Profesionales de la salud participaron de una nueva jornada de capacitación en el Hospital Eva Perón, centrada en la prevención, atención y tratamiento de accidentes cerebrovasculares (ACV).

Durante el encuentro, especialistas abordaron herramientas de detección temprana, formas de intervención y estrategias de difusión vinculadas a esta problemática, además de compartir experiencias y métodos de trabajo relacionados con la salud cerebral desde distintos ámbitos de la sanidad pública.

La actividad se desarrolló en el marco de la reciente ampliación del hospital, que incorporó nuevos servicios y áreas especializadas para fortalecer la atención integral de la comunidad.

Entre las nuevas prestaciones se destacan una Unidad de ACV destinada a la atención rápida y multidisciplinaria de pacientes, un Equipo Móvil de Neurodesarrollo para evaluaciones y diagnósticos territoriales, y una guardia interdisciplinaria de Salud Mental con atención las 24 horas.Desde el Municipio remarcaron que este tipo de capacitaciones forman parte de las políticas destinadas al fortalecimiento del sistema sanitario público y a la incorporación de herramientas que permitan mejorar la atención y el acceso a la salud.

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