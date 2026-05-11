Comenzó a funcionar el nuevo subsidio para usuarios de gas en garrafa

El Gobierno nacional puso en marcha el nuevo esquema de subsidios destinado a usuarios de gas en garrafa, un beneficio que podrá utilizarse a través de billeteras virtuales y plataformas de pago digital.

El sistema está dirigido a hogares inscriptos en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) que cumplan con los requisitos establecidos para acceder a la asistencia.

Según se informó oficialmente, el subsidio contempla un reintegro de $9.593 por garrafa y cubrirá hasta dos unidades mensuales durante el período invernal y una por mes en las épocas más cálidas del año. La devolución del dinero se realizará de manera automática al momento de la compra.

El beneficio podrá utilizarse mediante las aplicaciones BNA+ y MODO, incluyendo bancos adheridos a esta última plataforma.

En esta primera etapa, el programa cuenta con cerca de 2.000 comercios adheridos en todo el país para la compra de garrafas con reintegro.

El nuevo esquema reemplaza al anterior Programa Hogar y, según detallaron desde el Gobierno, busca mejorar la focalización de los subsidios y agilizar el acceso mediante validaciones automáticas y cruces de datos.

Podrán acceder hogares con ingresos menores a tres Canastas Básicas Totales, así como también familias con integrantes que posean Certificado Único de Discapacidad, Certificado de Vivienda del ReNaBaP o pensiones vinculadas a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán inscribirse a través del registro oficial de subsidios energéticos o mediante la aplicación Mi Argentina.

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