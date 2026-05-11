Vigilancia y prevención ante casos de hantavirus

El Ministerio de Salud de la Nación reforzó las tareas de vigilancia epidemiológica y monitoreo sanitario tras los casos de hantavirus vinculados al crucero MV Hondius, actualmente bajo seguimiento internacional.

Durante una reunión con autoridades sanitarias de las 24 jurisdicciones del país, se actualizaron los datos disponibles sobre los casos confirmados y sospechosos, además de coordinar acciones de control y prevención en todo el territorio nacional.

Desde la cartera sanitaria señalaron que, hasta el momento, no fue posible determinar el origen exacto del contagio. Sin embargo, estudios realizados identificaron la presencia de la cepa Andes, una variante registrada en zonas del sur argentino y Chile.

Las autoridades remarcaron la importancia de fortalecer la vigilancia epidemiológica y mantener alerta a los equipos de salud ante síntomas compatibles con la enfermedad, especialmente en personas con antecedentes de exposición a ambientes con presencia de roedores.

El hantavirus se transmite principalmente por contacto con saliva, orina o heces de roedores infectados.

Entre las principales medidas de prevención se recomienda ventilar ambientes cerrados antes de limpiarlos, evitar levantar polvo en lugares con suciedad acumulada, utilizar protección adecuada y mantener los espacios libres de residuos y alimentos expuestos.

Además, se recordó que ante síntomas como fiebre, dolores musculares, cansancio intenso o dificultades respiratorias, es fundamental realizar una consulta médica inmediata.

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