Tecnología y justicia. Dos palabras que en los últimos tiempos, principalmente post pandemia, avanzan en carriles paralelos. En este caso, en la sede Moreno del Colegio de la Abogacía del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, la Dra. María Laura Lucchini Minuzzi (jueza de Familias de Morón y con varios posgrados en Inteligencia Artificial) presentó la APP Vínculos, pensada para agilizar trámites en los conflictos de familia. Ya está en funcionamiento y se enfrenta a su primera prueba piloto. En la entrevista además participan el Dr. Eduardo Sreider (presidente del CAMGR) y las Dras. Mariana Canevari y Aurora Bazet (directoras del Instituto del Derecho de Familia del CAMGR)