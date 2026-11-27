A partir de enero de 2027, las empresas y empleadores con personal en relación de dependencia deberán presentar mensualmente el formulario F.U.T.U.R.O., que exige información sobre salarios, jornadas laborales y comprobantes de pago.

La medida generó el rechazo de entidades empresariales, que solicitaron su suspensión por considerar que suma trámites y costos administrativos.Una nueva resolución del Ministerio de Trabajo bonaerense abrió un conflicto con el sector privado.

Se trata de la Resolución N.º 260/2026, que establece la presentación obligatoria del Formulario Único de Trabajo y Unificación de Recursos Operativos (F.U.T.U.R.O.) para todos los empleadores de la provincia que tengan trabajadores registrados, sin distinción de tamaño ni actividad.La normativa comenzará a regir en enero de 2027 y establece que la declaración jurada deberá presentarse todos los meses.

Entre los datos requeridos figuran los montos abonados en concepto de salarios, los mecanismos de control de las jornadas laborales, los recibos de haberes y los comprobantes bancarios de acreditación de los sueldos.

Frente a esta disposición, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Sociedad Rural Argentina (SRA) solicitaron formalmente que se suspenda su aplicación.Desde la CAC advirtieron que la medida contradice la Ley de Modernización Laboral N.º 27.802, que modificó el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo y estableció que la registración ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es suficiente a todos los efectos, sin que otras jurisdicciones puedan exigir requisitos adicionales.

Las entidades cuestionaron que el nuevo formulario implique una duplicación de información que ya se presenta ante el Estado nacional. También señalaron que podría generar nuevas contingencias sancionatorias y elevar los costos administrativos, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.

Por su parte, la Sociedad Rural Argentina, presidida por Nicolás Pino, expresó su preocupación por la incorporación de nuevas cargas burocráticas y sostuvo que los controles provinciales no deberían trasladar sobrecostos permanentes a las empresas.

A pocas semanas de la entrada en vigencia de la resolución, el Ministerio de Trabajo bonaerense aún no había emitido una respuesta pública a los pedidos de reconsideración presentados por las cámaras empresariales.