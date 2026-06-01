Primer puesto para General Rodríguez en la carrera solidaria de Bomberos Voluntarios de Merlo

El Ayudante Mayor (R) Felipe Saavedra, integrante de los Bomberos Voluntarios de General Rodríguez, participó y obtuvo el primer puesto en la carrera de 3 kilómetros “Especial Bomberos con Equipo Estructural”, realizada en el marco de una actividad solidaria organizada por Bomberos Voluntarios de Merlo.

Se trató de la primera edición de esta competencia con fines de colaboración para el cuartel organizador, que reunió a participantes de distintas localidades.

Desde la institución destacaron la participación y el desempeño de Saavedra, a quien felicitaron por representar al cuartel y obtener el primer lugar en la prueba.

Asimismo, resaltaron su disciplina, constancia y entrenamiento, subrayando el valor del esfuerzo y la dedicación en este tipo de desafíos físicos vinculados a la labor bomberil.

Info y fotos Bomberos Voluntarios de General Rodríguez