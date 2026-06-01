Copa Igualdad 2026: se realizó una nueva edición en el Polideportivo Juan Ávila

Este sábado se llevó adelante una nueva edición de la Copa Igualdad 2026 en las instalaciones del Polideportivo Municipal Juan Ávila, con la participación de equipos de fútbol femenino de la ciudad en un torneo relámpago que promueve la igualdad en el deporte.

La jornada contó con la presencia de la Subsecretaria de Políticas Transversales, Lidia Fernández, quien acompañó esta importante iniciativa.

El equipo Atlético General Rodríguez se consagró campeón del certamen, mientras que Fuerza Bruta obtuvo el segundo puesto.Desde la organización se felicitó a todas las jugadoras por su participación y compromiso en una nueva edición del torneo.

Info Municipalidad de General Rodríguez