En los primeros meses del año ya se realizaron 1.700 trasplantes en el país

Argentina alcanzó los 1.700 trasplantes de órganos y córneas realizados en lo que va del año, gracias a 828 procesos de donación concretados en distintos puntos del territorio nacional.

Los datos fueron registrados en el Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante de la República Argentina (SINTRA) hasta el 28 de mayo.

Los procedimientos realizados incluyen trasplantes de córneas, riñón, hígado, corazón, pulmón y otros de mayor complejidad.

Del total, 127 correspondieron a pacientes pediátricos y la mayoría de los trasplantes de órganos se efectuaron a partir de donantes fallecidos, mientras que una parte se realizó mediante donación en vida.

Las cifras mantienen la tendencia de crecimiento registrada durante 2025, año en el que el país alcanzó niveles históricos en materia de donación y trasplante. Actualmente, miles de personas continúan en lista de espera para acceder a un trasplante.

En este contexto, el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), junto al Ministerio de Salud de la Nación, continúa impulsando estrategias destinadas a ampliar la disponibilidad de órganos y tejidos.

Entre las acciones desarrolladas se encuentra el fortalecimiento del programa PROCURAR mediante la incorporación de nuevas Unidades Hospitalarias de Procuración de Órganos y Tejidos (UHPROT) en hospitales públicos y privados de todo el país. Estos dispositivos permiten optimizar la detección y el abordaje integral del proceso de donación.

Además, se avanzó en la capacitación de profesionales de áreas críticas para fortalecer la coordinación hospitalaria vinculada a la procuración y el trasplante, y en la ampliación de consultorios destinados al seguimiento de personas con Enfermedad Renal Crónica Avanzada, con el objetivo de mejorar el acceso oportuno a la lista de espera y a los tratamientos.

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