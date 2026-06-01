Desarticularon una red de venta ilegal de fauna silvestre que operaba por redes sociales

Gendarmería Nacional Argentina desarticuló una organización dedicada a la captura, acopio, distribución y comercialización ilegal de fauna silvestre que operaba mediante redes sociales y realizaba envíos por encomienda a distintas provincias del país.

La investigación fue llevada adelante por efectivos del Escuadrón “Buenos Aires” y se extendió durante un año y diez meses, a partir de una denuncia por presuntas infracciones a la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre.

Durante las tareas investigativas se realizaron acciones de ciberpatrullaje, análisis de dispositivos y seguimiento de publicaciones digitales que permitieron identificar a uno de los involucrados, quien ofrecía aves silvestres, reptiles y mamíferos para su venta y coordinaba entregas en distintos puntos del conurbano bonaerense, principalmente en Lomas de Zamora y Almirante Brown.

Con el avance de la causa se detectó además la participación de otras personas vinculadas a distintas etapas de la actividad ilegal, incluyendo la captura, guarda transitoria, distribución y comercialización de los animales.Con intervención de la Fiscalía Federal N° 1 de Lomas de Zamora se realizaron ocho allanamientos: seis en la provincia de Buenos Aires y dos en Rosario, provincia de Santa Fe. Como resultado, dos hombres quedaron detenidos y otras dos personas fueron notificadas y quedaron supeditadas a la causa.

Durante los procedimientos fueron rescatados 88 ejemplares de aves de distintas especies, entre ellas loros habladores, Reina Mora, Pepiteros, Cardenales, Jilgueros y Corbatitas. También se hallaron 20 peces, 13 hámsteres y cuatro tortugas, además de ocho aves sin vida y el cráneo de un antílope.

Asimismo, se secuestraron estupefacientes, armas, municiones y elementos utilizados para la captura de animales.Los ejemplares rescatados quedaron bajo resguardo de la Brigada de Control Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación y fueron trasladados a un bioparque para su evaluación y rehabilitación.

En Santa Fe también intervino la Dirección General de Manejo Sustentable de Fauna del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático provincial.

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