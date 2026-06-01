Se presentó el Consejo Joven de participación en políticas de Salud Mental

Calmels: «Queremos mejorar el acceso a la salud mental»Calmels: «Queremos mejorar el acceso a la salud mental»La cartera sanitaria realizó esta tarde un encuentro para la presentación del Consejo Joven de Participación e incidencia en políticas públicas de Salud Mental.

El acto tuvo lugar en la sede del ministerio de Salud y estuvo a cargo de las subsecretarías de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el ámbito de la Salud, a cargo de Julieta Calmels; y de Atención de la Salud y Articulación Territorial, a cargo de Alexia Navarro.

La propuesta tiene como objetivo generar un espacio de intercambio y reflexión compartido, donde las y los jóvenes acerquen sus realidades y preocupaciones, y las y los funcionarios vinculados al abordaje de la salud mental, desarrollen respuestas ante las necesidades planteadas.

“Es clave escuchar a las y los jóvenes, darles protagonismo, para poder evaluar juntos formas novedosas de cuidado y atención, y que sean a la vez actores de su promoción, difusión y apropiación.

Pensamos estos encuentros para establecer un espacio regular y una agenda de trabajo que nos permita mejorar el acceso a la salud mental”.

A partir de estos encuentros queremos mejorar el acceso a la salud mental”, señaló Julieta Calmels.

Por su parte, Alexia Navarro dijo que no se trata de un Consejo consultivo sino de “un ámbito de participación, pensamiento e involucramiento de las juventudes en la construcción de políticas públicas; buscamos romper la inercia histórica por la cual se pensaron las políticas públicas para esta población como objeto de las mismas, a una forma de construcción de las políticas”.

Durante la jornada, de la que participaron autoridades sanitarias e integrantes del nuevo Consejo, se hizo una breve presentación de la Red de Atención y cuidado, y de los Programas que trabajan la salud mental con las juventudes.

Se abordaron también temas específicos como consumos problemáticos, consumos digitales, conductas autolesivas y suicidio, y el desarrollo de campañas en torno a dichas temáticas.

Estuvieron presentes los directores Mariano Rey y Sebastián Holc; referentes de los Programas Infancias y Juventudes y “La salud Mental es entre todas y todos”, Paula Imperiali, Natalia Screnzo, Federico Appiani y Mónica Feuer, y por el Programa de Prevención del Suicidio, Sofia De Candia.

Como miembros del Consejo asistieron representantes de centros de estudiantes, estudiantes secundarios del consejo consultivo de la Dirección General de Escuelas, de Universidades, del Parlamento juvenil, y del grupo Envión.

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