Profesionales del Hospital Posadas presentaron un caso de cirugía de columna en un congreso nacional

Profesionales del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Posadas participaron del 27° Congreso Argentino de Columna, el Congreso 50° Aniversario de la Sociedad Argentina de Patología de Columna Vertebral (SAPCV) y el 1° Congreso Ítalo-Argentino de Columna, que reunió a especialistas nacionales e internacionales.

En el encuentro, los profesionales del Hospital Posadas presentaron un trabajo científico sobre el aflojamiento de un espaciador interespinoso y su posterior revisión mediante una artrodesis lumbar instrumentada, a partir del reporte de un caso clínico y una revisión bibliográfica.

El caso correspondió a un paciente con una enfermedad degenerativa de la columna que había sido tratado previamente con un dispositivo interespinoso, pero que posteriormente presentó un agravamiento de sus síntomas.

Ante esta situación, el equipo médico realizó una intervención para retirar el dispositivo, liberar la zona comprometida y estabilizar la columna mediante una técnica de fijación lumbar.

Según el seguimiento presentado, al año de la cirugía el paciente mostró una evolución favorable, con un alivio significativo de los síntomas y de las alteraciones sensitivas, además de una mejora en su calidad de vida.

La participación del Hospital Posadas en este encuentro permitió compartir la experiencia del equipo, actualizar conocimientos y fortalecer el intercambio científico con profesionales especializados en el diagnóstico y tratamiento de las patologías de columna.

Hospital Posadas