General Rodríguez presente en los Juegos Bonaerenses con atletismo, fútbol y ajedrez

Como es una costumbre de todos los años, General Rodríguez tendrá una delegación más que interesante representando al deporte de la ciudad en las finales de los Juegos Bonaerenses, que se celebrarán en el mes de octubre en la ciudad de Mar del Plata.

Durante estas últimas semanas se fueron desarrollando todas las etapas regionales, instancia que otorga las respectivas clasificaciones en las distintas categorías para el cierre en «La Feliz».

En el caso del fútbol, fueron cuatro los representativos que consiguieron su pasaje a la instancia final: la categoría sub 16 libre de San Bernardo en varones, y la sub 18 de Atlético GR en mujeres, en fútbol 11.

Asimismo, tambien alcanzaron este objetivo en fútbol mixto de 7 (sub 14) y en futsal de la Escuela Media N°2, en la división masculina sub 18.

Mientras tanto, en ajedrez los clasificados fueron Francesca Silvetti y Moreno Scappatura Delpech en la categoría sub 14, Diana Carmona Aracapi y Pedro Pou, en la división sub 16.

En tanto, Eugenio Anigstein, Guadalupe Olivera Sacchi y Pedro Ledesma hicieron lo propio en la sub 18. Más allá de vivir en distintas ciudades, todos son alumnos y representantes de la Escuela Municipal de Ajedrez, conducida por Enrique Contesotto.

Por último, en el atletismo, como en todos los años, hubo varios clasificados para Mar del Plata: Guadalupe Peralta, en lanzamiento de bala, y Vicente Hygonenq, en lanzamiento de jabalina, estarán en la final de la categoría U14.

En tanto, por la U16, estarán presentes Benjamín y Thiago Boicoski, en 110 metros con vallas y salto en largo respectivamente, junto a Emma Bustamante en salto en alto

.Por su parte, en la U18 nos representarán Celeste Molina en 1500 metros llanos, Joaquín Benítez y Morena Lartigau en salto en alto, y Máximo Evis en lanzamiento de jabalina.

Cerrando con las postas mixtas en sub 16 y 18, con las clasificaciones de 4×100 metros: en la menor de las categorías, Emma Bustamante, Bianca Guzmán, Thiago y Benjamín Boicovski; en la mayor, Joaquín Benítez, Delfina y Celeste Molina y Martín Minervino.

Nuevamente, el deporte de General Rodríguez bien representado por nuestros atletas, que siguen marcando tendencia con vistas a los próximos juegos de octubre.

Municipalidad de General Rodríguez