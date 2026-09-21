Una banda que coloca billetes falsos: alerta para los comerciantes del centro de Moreno

El pasado jueves 17 de septiembre, pasadas las 14:15, un sujeto ingresó en la verdulería ubicada sobre la calle Joly casi esquina Dr. Vera, pleno centro de Moreno, a 20 metros de la plaza Mariano Moreno. Pidió un kilo de naranjas y cuatro manzanas. La elección de la mercadería llamó la atención a la dueña. Un rato antes, otro individuo había solicitado lo mismo. La venta no se concretó: quiso pagar con un billete de 20.000 pesos. La mujer le dijo que no tenía cambio. Además, el martes, otra mujer acompañada por su supuesto hijo le había entregado dinero falso y por el mismo monto.

Volviendo a la situación del jueves, este sujeto también quiso abonar con un billete de 20.000 pesos. La propietaria del comercio tomó el dinero y le dijo que iba a solicitar cambio en el local lindero. Alertado, el hombre le impidió la salida y sacó un cuchillo, mientras retrocedía hacia la calle. Guardó el arma blanca y ganó la vereda. Allí se produjo un forcejeo que se prolongó hasta la esquina. Esta secuencia fue captada por una cámara de seguridad privada. La imagen se pierde cuando doblan por Dr. Vera.

Los vecinos, alertados por los gritos de la comerciante, salieron en masa a ayudarla. La mujer siguió al individuo hasta que subió a un auto gris: dentro estaba el otro sujeto que había aparecido antes y la madre con su hijo. Era una banda organizada para colocar billetes falsos en las inmediaciones. Finalmente escaparon. No pudieron tomar la chapa patente.

Un paso de comedia en la comisaría 1ª de Moreno: cuando la víctima del intento de engaño fue a hacer la denuncia, el oficial que la atendió le dijo que si no podía aportar el nombre y demás datos del hombre en cuestión, no podía registrar el suceso para darle inicio a la investigación. Increíble.

P.S.: Se adjunta la imagen de un billete de 20.000 pesos falso con el que se quedó la comerciante. Más allá de que el papel es de mala calidad, la marca de agua que muestra la figura de Alberdi lo asemeja a un Alberdi afectado por la epidemia de fiebre amarilla de 1871. En esa imagen el tucumano no goza de buena salud. Flaco favor para uno de los padres del liberalismo argentino.