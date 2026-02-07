Programa Nacional sobre el Derecho a la Identidad Biológica: qué es y cómo acceder

El Programa Nacional sobre el Derecho a la Identidad Biológica es una política pública del Estado argentino destinada a garantizar el derecho humano fundamental a conocer el propio origen biológico.

A través de este programa, se brinda acompañamiento, asesoramiento y orientación a personas que desconocen su identidad de origen o a familiares que buscan hijos o hijas separados al nacer.

El Programa funciona en el ámbito de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI), organismo dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y constituye una política de alcance federal que se implementa en todo el país.Un derecho humano fundamental

El derecho a la identidad biológica forma parte de los derechos humanos básicos, ya que está directamente vinculado con la dignidad, la historia personal y la posibilidad de ejercer plenamente otros derechos civiles, sociales y culturales. Conocer el propio origen permite reconstruir la historia personal, acceder a la verdad y fortalecer la identidad individual y familiar.

Este programa aborda situaciones de vulneración del derecho a la identidad biológica ocurridas en distintos contextos y momentos históricos, no limitadas a los casos vinculados a la última dictadura, ampliando el alcance del Estado en la protección de este derecho.

¿A quiénes está dirigido?

El Programa Nacional sobre el Derecho a la Identidad Biológica está destinado a:Personas nacidas en Argentina que desconocen su origen biológico, sin importar su edad ni el año de nacimiento.

Madres y familiares biológicos que buscan a hijos o hijas de quienes fueron separados al momento de nacer.

No existen restricciones etarias ni temporales para iniciar una consulta o solicitud.

Acompañamiento y acceso gratuitoLa asistencia brindada por el Programa es totalmente gratuita.

El abordaje incluye orientación personalizada y acompañamiento institucional, respetando la confidencialidad y la voluntad de cada persona que se acerca.

Para iniciar el proceso, generalmente se solicita contar con DNI y, en caso de tenerla, partida de nacimiento, aunque la falta de documentación no impide realizar una consulta inicial.

Cómo acceder al Programa

Las personas interesadas pueden comunicarse directamente con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) para recibir asesoramiento e iniciar el proceso.

La atención se realiza a través de canales oficiales, con equipos especializados que orientan cada caso según su particularidad.

Además, el Programa desarrolla acciones territoriales en distintas provincias del país, en el marco de la Campaña Federal por el Derecho a la Identidad Biológica, con el objetivo de acercar la información, facilitar el acceso y promover el ejercicio efectivo de este derecho en todo el territorio nacional.