Allanamiento con dos detenidos y secuestro de estupefacientes en General Rodríguez

Efectivos policiales, con la colaboración de la Secretaría de Justicia, Seguridad y Políticas Criminales del Municipio, realizaron un allanamiento en una vivienda del barrio Bicentenario, que culminó con dos personas detenidas y el secuestro de estupefacientes y elementos destinados a su comercialización.

El procedimiento se inició tras la aprehensión de un individuo que había sustraído herramientas del baúl de un vehículo, hecho detectado a través del sistema de cámaras de seguridad.

A partir de allí, se llevó adelante el allanamiento, donde se incautaron plantas de cannabis, balanzas, bolsas, frascos y otros elementos vinculados a la venta de droga.

Interviene en la causa la UFI Nº 9 de General Rodríguez y el Juzgado de Garantías Nº 2.

El Municipio, junto al Ministerio de Seguridad, continúa trabajando de manera articulada con la Policía para prevenir el delito y garantizar la seguridad de los vecinos y vecinas.

Municipalidad de General Rodríguez