PAMI entregará cinco artículos esenciales sin costo a jubilados y pensionados

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) confirmó la provisión gratuita de cinco artículos esenciales destinados a mejorar la calidad de vida de sus afiliados en todo el país.

El beneficio alcanza a jubilados y pensionados y puede gestionarse de forma digital o presencial, según el caso.

El listado incluye colchones antiescaras, destinados a personas con inmovilidad severa o riesgo de lesiones cutáneas; inodoros portátiles, pensados para afiliados con dificultades de movilidad; y trapecios, que facilitan el cambio de posición en la cama y la atención domiciliaria.

También se contempla la entrega de anteojos gratuitos, con cobertura de armazón y cristales según prescripción médica.

El sistema permite acceder a un par de lentes para visión cercana y otro para visión lejana, o a un par de lentes bifocales, una vez por año prestacional, a través de ópticas adheridas.

Por último, el programa de Higiénicos Absorbentes Descartables (HAD) garantiza la provisión mensual de pañales y apósitos, con entrega sin costo en el domicilio del afiliado.

La cantidad asignada varía según el nivel de incontinencia y se realiza bajo la modalidad puerta a puerta en todo el país.

Los cinco artículos se gestionan mediante indicación médica y forman parte de la cobertura que PAMI brinda para atender necesidades básicas vinculadas a la movilidad, la higiene y la salud de las personas mayores.