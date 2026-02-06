Inició el COPRUN 2026: La UNM dio la bienvenida a los y las ingresantes

Este lunes 2 de febrero, la Universidad Nacional de Moreno dio la bienvenida a los y las ingresantes 2026 para iniciar un nuevo Curso de Orientación y Preparación Universitaria (COPRUN), en la modalidad intensiva, que se desarrolla desde febrero hasta mediados de marzo.

En esta oportunidad, casi 5.000 estudiantes cumplieron con todos los requisitos para poder iniciar el Curso. Quedaron conformadas 30 comisiones de cada taller en el turno mañana, 21 en el turno tarde y 10 en el turno noche, involucrando a 130 docentes y tutores.

La organización para esta edición del COPRUN fue el resultado de la labor de distintas áreas de la Universidad que concretaron diferentes acciones previstas en el Plan de Ordenamiento para el uso intensivo de los espacios áulicos y de laboratorios (generación de comisiones, asignación de aulas y docentes, acondicionamiento de espacios), permitiendo de esta forma una adecuada absorción del crecimiento de la matrícula del Ciclo Lectivo 2026.

