El camión de la municipalidad de Moreno sigue secuestrado en General Rodríguez y la multa ascendería a los 20 millones de pesos

A 20 días del secuestro del camión de la municipalidad de Moreno por parte de la dirección de Tránsito de General Rodríguez, el vehículo sigue en el playón de estacionamiento de esta última comuna. La multa sería de alrededor de 20 millones de pesos, sin contemplar la estadía. Mientras tanto avanza la causa judicial.

El sábado 17 de enero por la tarde, personal de la dirección de Tránsito de la municipalidad de General Rodríguez secuestró dos camiones que trasladaban maquinaria vial sobre la avenida del Oeste en la esquina de la calle Puerto Rico por falta de documentación. Los vehículos fueron llevados al playón que depende del área, en el cruce de la Ruta 24 y la calle Corrientes. Hasta ese momento, todo normal y pacífico.

Minutos después se hicieron presentes dos funcionarios de la comuna de Moreno. Se trataba de la subsecretaría Legal y Técnica Natalia Sosa y el jefe de Guardaparques José Luis Barreiro. En esos momentos llegaron una decena de vehículos particulares y llevaron adelante un operativo ilegal de recuperación de uno de los camiones. Una suerte de golpe comando. Lograron rescatarlo. Cuando circulaban por Corrientes a la altura de la calle Almafuerte, un móvil de la dirección de Tránsito rodriguense los interceptó. Golpearon brutalmente al inspector y siguieron camino.

Finalmente sobre la Ruta 7, un operativo cerrojo de la policía bonaerense y la municipalidad de General Rodríguez los detuvo. Terminaron todos los implicados en la Comisaría 2 (Las Malvinas). Allí se comprobó que uno de los camiones (IVECO), que no poseía patente ni trasera ni delantera, pertenecía a la comuna de Moreno. Fue demorado el chofer, que no habría presentado papeles del vehículo como así tampoco la licencia de conducir habilitante.

Este escándalo tomó dos caminos legales. Por un lado en la justicia de faltas. Quedó bajo la órbita del Juez Cristian Lucero. Las fuentes consultadas indicaron que el faltante de documentación más las figuras de desacato y fuga sumarían unos 20 millones de pesos de multa. Además deberían abonar la estadía del vehículo. No descartan que la suma total ascienda a unos 25 millones.

¿Quién se va a hacer cargo del pago? ¿El chofer? ¿La municipalidad? ¿Dinero de los contribuyentes morenenses? Hasta el momento la única comunicación oficial de parte de la comuna corrió por cuenta del secretario de Comunicación Vicente Linares. El funcionario aseguró que la intendenta Mariel Fernández desconocía la situación. ¿Cuál es la situación? Que un camión municipal de Moreno prestaba servicios en General Rodríguez.

Lo que quedó en claro que esta movida respondía a la construcción política de la secretaria de Obras y Servicios de la municipalidad de Moreno, María Giménez. Giménez busca posicionarse de la mano del movimiento Evita como candidata a intendenta de General Rodríguez. Con ese fin realiza jornadas de trabajo barriales y utiliza (quedó claro a raíz de este operativo) recursos municipales morenenses.

¿Qué consecuencias políticas tendrá este episodio? ¿Alguien será sancionado? ¿Quién dio la orden de llevar el camión a General Rodríguez? ¿El hilo se cortará por lo más delgado? Por lo pronto hay malestar en los intendentes de la primera sección por este tipo de avanzada. En este punto cabe recordar que Mariel Fernández y Mauro García (intendente de General Rodríguez) están enrolados en Fuerza Patria. La aspiración de Fernández de ser postulante a la gobernación para el 2027 tuvo un tropezón importante.

El otro camino que transita esta vergonzosa situación es en la justicia ordinaria. En la UFI Nº 10 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez a cargo de la Dra. Gabriela Urrutia se lleva adelante una causa por “desobediencia a la autoridad, daño y violación de sellos” donde estaría imputado el chofer, empleado municipal morenense, que permanece en libertad. También se consustancia un expediente por “lesiones leves” donde aún no habría personas identificadas. Para el avance de la investigación de estos delitos Urrutia espera los resultados de varios informes solicitados.