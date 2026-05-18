Qué cuidados necesitan las mascotas durante los días de frío

Con la llegada de las bajas temperaturas, especialistas en salud animal advierten sobre la importancia de extremar los cuidados de perros y gatos para prevenir enfermedades respiratorias y complicaciones asociadas al frío.

Veterinarios señalan que las mascotas también pueden verse afectadas por el descenso de temperatura, especialmente aquellas acostumbradas a permanecer dentro del hogar, los animales pequeños, cachorros y mascotas de edad avanzada.

Entre las principales recomendaciones, destacan la necesidad de mantener el pelaje en buenas condiciones mediante cepillados frecuentes, ya que el pelo funciona como un aislante natural que ayuda a conservar el calor corporal.Asimismo, aconsejan evitar baños innecesarios durante los días más fríos para prevenir la pérdida de temperatura y posibles afecciones respiratorias.

Los especialistas también sugieren utilizar abrigos o ropa para mascotas en perros de pelo corto, razas pequeñas o animales más sensibles al frío, además de reducir el tiempo de exposición al aire libre durante jornadas de temperaturas extremas, heladas o viento intenso.

Otro de los puntos fundamentales es controlar que las vacunas se encuentren al día, debido a que durante el invierno aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias e infecciones.

En el caso de las mascotas que duermen en exteriores, remarcan la importancia de que las cuchas o refugios permanezcan secos, limpios y protegidos de la humedad y las corrientes de aire.

Además, recomiendan prestar atención a posibles señales de alerta como tos, secreciones nasales, fiebre, decaimiento, pérdida de apetito o cambios de conducta, ya que podrían indicar problemas de salud que requieren atención veterinaria.

Frente a cualquiera de estos síntomas, los profesionales aconsejan realizar una consulta temprana para evitar complicaciones y garantizar el bienestar de los animales durante los meses más fríos del año.