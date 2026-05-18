Recomiendan reforzar los cuidados de la piel durante los meses de frío

Con la llegada de las bajas temperaturas, especialistas advierten sobre la importancia de reforzar los cuidados de la piel para prevenir sequedad, irritación, descamación y el empeoramiento de afecciones cutáneas preexistentes.

El frío, el viento, los cambios bruscos de temperatura y el uso frecuente de calefacción pueden alterar la barrera natural de la piel, favoreciendo la pérdida de hidratación y generando molestias que afectan tanto a adultos como a niños.Entre las recomendaciones principales, los profesionales sugieren evitar las duchas prolongadas con agua caliente, utilizar jabones suaves o humectantes y aplicar crema hidratante al menos dos veces al día, especialmente después del baño.

También remarcan la importancia de mantener una adecuada hidratación, cuidar especialmente labios y manos, y sostener el uso diario de protector solar, incluso durante el invierno, ya que los rayos UV continúan afectando la piel aunque haya bajas temperaturas o días nublados.Asimismo, aconsejan ventilar los ambientes calefaccionados y evitar temperaturas excesivas en interiores, debido a que la calefacción reduce la humedad ambiental y contribuye a la deshidratación de la piel y las mucosas.

Los especialistas explican que algunas enfermedades crónicas como dermatitis atópica, rosácea, psoriasis o dermatitis seborreica suelen agravarse durante esta época del año, por lo que recomiendan prestar atención a síntomas persistentes como picazón intensa, ardor, grietas, sangrado o brotes frecuentes.

En esos casos, remarcan la importancia de consultar con un profesional dermatólogo para obtener un diagnóstico adecuado y recibir el tratamiento correspondiente.Además, recuerdan que una rutina simple de cuidado diario, con limpieza suave, hidratación y protección solar, puede ayudar a mantener la salud de la piel y prevenir complicaciones durante los meses más fríos del año.