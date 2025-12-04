Quedó embarazada de su padre biológico, tuvo el bebé y hoy reclama justicia por el infierno vivido

Katherine Rojas vivió un indescriptible calvario desde los 6 hasta los 18 años: Fue violada sistemáticamente por su padre biológico, Silvio Alfredo Rojas, hoy de 69 años. Ese es el tenor de la denuncia que fue radicada en la Comisaría de Moreno 6º (Francisco Álvarez) y es tramitada en la UFI Nº 4 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez. Producto de esos abusos, cuando tenía 12 años dio a luz a un bebé que hoy ya tiene 18 años.

Katherine Rojas escapó de la tortura sostenida a los 18 años, junto a su hijo, y se radicó en San Miguel. Rehízo parte de su vida, formó pareja y fue mamá dos veces más. Hace casi tres años recurrió a la justicia. Días atrás publicó en las redes sociales su traumática vivencia, rompiendo la barrera del miedo.

Ante la difusión, vecinos del barrio Güemes decidieron accionar: Incendiaron la casa del acusado e intentaron lincharlo. Logró escapar. Pero se generó otro drama, ya que un hermano de Katherine, menor de edad, quedó en la calle.

Una situación de una perversidad más habitual de lo que se cree. La víctima pide la detención de su agresor.