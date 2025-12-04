La PFA detuvo a un ciudadano paraguayo con pedido de captura internacional por abuso sexual agravado

En cumplimiento de las directivas impartidas por el Ministerio de Seguridad Nacional, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), detuvieron a hombre de nacionalidad paraguaya de 37 años con pedido de captura internacional, por el delito de abuso sexual agravado a una menor de edad. El aberrante hecho ocurrió entre enero de 2023 y marzo de 2024 en la provincia de Buenos Aires, en circunstancias en que la menor iba de visita al domicilio del sindicado, el cual convivía y era pareja de su abuela.

El acusado de dio a la fuga desconociéndose su paradero.Luego de la denuncia correspondiente, el Juzgado de Garantías N°2 del Departamento Judicial de Moreno – General Rodríguez, emitió el pedido de captura internacional del sindicado, remitiendo además un oficio a la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de esta Institución, procediendo a la difusión de su captura mediante la publicación de la correspondiente Notificación de Índice Rojo en perjuicio del mismo.

De esta manera y teniendo en cuenta la nacionalidad del imputado, se llevó adelante un exhaustivo intercambio de información con nuestros colegas de Interpol Paraguay, a los efectos de recabar la mayor información posible para lograr su localización.

Como resultado de ello, los colegas paraguayos confirmaron mediante comunicación oficial la detención en ese territorio del encausado, quien quedó sometido a proceso de extradición.

Posteriormente y luego de la remisión de la formal solicitud de extradición del requerido a través del conducto diplomático por parte del órgano judicial interventor, se tomó conocimiento a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, comunicando que la extradición de implicado había sido concedida, por lo que esta División inició las coordinaciones pertinentes a los efectos de ejecutar la extradición desde la República del Paraguay.Al respecto y en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado Argentino y lo dispuesto por el juzgado referido anteriormente, se conformó una comisión policial integrada por personal de esta Dirección General de Cooperación Internacional de la PFA, que partió a la República del Paraguay, con el objeto de asumir la custodia y traslado del detenido, en el vuelo de la empresa aérea Paranair desde la Ciudad de Buenos Aires, arribando a la ciudad de Asunción del Paraguay. Allí y luego de concretar su entrega, los efectivos federales retornaron a nuestro país con el detenido por la misma línea aérea, para continuar la prosecución judicial del encartado.

Con info de la Policía Federal Argentina