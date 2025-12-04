UNLaM e INTA avanzan en un proyecto conjunto de hidroponía inteligente

Lo que comenzó como un módulo para cultivar verduras en la Antártida hoy se proyecta como un electrodoméstico, capaz de producir alimentos frescos en cualquier hogar. En la Semana Internacional de la Ciencia, las Artes y la Producción de Conocimiento 2025, la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) presentó el proyecto “Optimización de un prototipo de producción hidropónica para la sostenibilidad y soberanía alimentaria”, que lleva adelante en articulación con INTA Estación Experimental de Río Gallegos. Originalmente diseñada para las bases argentinas en la Antártida —donde no es posible cultivar al aire libre—, esta tecnología busca adaptarse ahora al uso doméstico y a la agricultura familiar. El proyecto, a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNLaM, fue seleccionado en una convocatoria internacional del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Unión Europea, que promueve iniciativas de innovación con impacto social.Durante la charla que tuvo lugar en el Auditorio de la Biblioteca Leopoldo Marechal, el primero en tomar la palabra fue el magíster Juan Pablo Piñeiro, secretario de Ciencia y Tecnología de la UNLaM, quien destacó la relevancia de vincular la investigación con la vida cotidiana. “La tecnología que se pretende expandir y fortalecer expresa la potencialidad de la investigación científica para ofrecer mejoras concretas para la vida diaria”, afirmó.

El secretario subrayó también el valor que este tipo de proyectos tiene para la formación de nuevos recursos humanos en ciencia y tecnología. “Para los estudiantes, participar de una iniciativa así les permite comprender cómo se articulan el conocimiento científico, la tecnología y la innovación -expresó-. Son tres dimensiones que muchas veces se enseñan en el aula de manera disociada, pero acá se viven de forma integrada”.

“Siempre decimos que la producción del conocimiento y el aula tienen que estar en una suerte de apuntalamiento continuo, y esto justamente se trata de eso”, sostuvo. Y agregó una reflexión sobre el rol de los organismos públicos para este entramado: “El INTA es una institución de envergadura reconocida dentro y fuera del país. Este tipo de iniciativas reafirman su presencia territorial y su compromiso con una Argentina de carácter continental”.

Otro de los disertantes fue el doctor Martín Díaz, coordinador del proyecto y docente-investigador de la UNLaM, quien explicó el desafío actual: adaptar esa tecnología a escala familiar. “Partimos de un desarrollo que solucionó un problema histórico -producir vegetales frescos en la Antártida-, y pensamos cómo esa misma lógica podría resolver limitaciones en las ciudades: falta de suelo, agua o espacio. La idea es que cualquier persona pueda tener su propio cultivo en casa”, señaló.“La fortaleza del proyecto es que no se trata de una iniciativa estrictamente académica. Es una respuesta directa y oportuna a una demanda social y productiva concreta”, subrayó Díaz

